Хамес Родригес
№19
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Возраст
29
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
66'
66'
66'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
56'
56'
56'
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
56'
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
52'
52'
52'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
52'
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
79'
79'
79'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
30'
63'
30'
63'
30'
63'
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
30'
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Фулхэм
2 : 3
Эвертон
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2
Эвертон
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:30
Эвертон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Саутгемптон
2 : 0
Эвертон
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур