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Хамес Родригес
№19
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Возраст
29
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
66'
66'
66'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
56'
56'
56'
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
56'
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
52'
52'
52'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
52'
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
79'
79'
79'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
30'
63'
30'
63'
30'
63'
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
30'
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Фулхэм
2 : 3
Эвертон
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2
Эвертон
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:30
Эвертон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Эвертон
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
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