Димитар Илиев
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.06.2021 08 июня 2021 вт 22:10
Франция
3 : 0
Болгария
08.06.2021 08 июня 2021 вт 22:10
минуты: 58' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Франция
3
Болгария
0
минуты: 58' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
Россия
1 : 0
Болгария
05.06.2021 05 июня 2021 сб 18:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Россия
1
Болгария
0
был в запасе