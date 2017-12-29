Александар Тонев
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кротоне
Возраст
31
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0
Дженоа
1
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Кротоне
0 : 2
Интер
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур