Уильям (Уильям Тиеро)
№23
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Возраст
40
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
1
ЦСКА
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Рапид
2
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
0
Порту
1
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур