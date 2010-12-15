Борис Галчев
№71
Полузащитник
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Команда
Ботев
Возраст
37
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Порту
3
ЦСКА
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
1
Бешикташ
2
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
90'
90'
90'
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
0
Порту
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур