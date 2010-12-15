Мартин Дечев
№27
Защитник
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Команда
ЦСКА
Возраст
31
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Порту
3 : 1
ЦСКА
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Порту
3
ЦСКА
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
1
Бешикташ
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ЦСКА
0
Рапид
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ЦСКА
0 : 1
Порту
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
0
Порту
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур