Дженк Генен
№13
Вратарь
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Команда
Малага
Возраст
33
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
Малага
1 : 1
Нумансия
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Нумансия
1
был в запасе
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
Нумансия
2 : 1
Малага
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Нумансия
2
Малага
1
был в запасе