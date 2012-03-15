Умут Кая
№90
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
был в запасе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Бешикташ
0 : 1
Брага
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
0
Брага
1
был в запасе
14.02.2012 14 февр. 2012 вт 20:30
Брага
0 : 2
Бешикташ
14.02.2012 14 февр. 2012 вт 20:30
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Бешикташ
2
был в запасе