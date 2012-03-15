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Умут Кая
№90
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
0
Атлетико
3
был в запасе
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Бешикташ
0 : 1
Брага
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бешикташ
0
Брага
1
был в запасе
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
20:30
Брага
0 : 2
Бешикташ
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
20:30
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Бешикташ
2
был в запасе