Йонуц Нэстэсие
№17
Нападающий
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Команда
Вииторул
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Стяуа
3 : 1
АЕК
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
3
АЕК
1
был в запасе
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
Шальке-04
2 : 1
Стяуа
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
2
Стяуа
1
был в запасе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Стяуа
4 : 2
Маккаби
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
4
Маккаби
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур