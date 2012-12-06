Новак Мартинович
№19
Защитник
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Команда
ОФК
Возраст
36
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Копенгаген
1 : 1
Стяуа
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Стяуа
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Стяуа
1 : 5
Штутгарт
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
1
Штутгарт
5
был в запасе