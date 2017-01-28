Флорин Гардош
№24
Защитник
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Команда
Университатя
Возраст
32
Рост
193
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 5
Арсенал
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
0
Арсенал
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала