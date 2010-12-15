Леон Де Когел
№15
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Ливерпуль
0 : 0
Утрехт
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ливерпуль
0
Утрехт
0
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
Утрехт
3 : 3
Наполи
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Утрехт
3
Наполи
3
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Стяуа
3 : 1
Утрехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
3
Утрехт
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур