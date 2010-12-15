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Эдуард Дюплан
№21
Нападающий
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Команда
АДО Ден Хааг
Возраст
38
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Ливерпуль
0 : 0
Утрехт
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ливерпуль
0
Утрехт
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
Утрехт
3 : 3
Наполи
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Утрехт
3
Наполи
3
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Стяуа
3 : 1
Утрехт
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
3
Утрехт
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Утрехт
1 : 1
Стяуа
60'
60'
60'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
60'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Утрехт
1
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Утрехт
0 : 0
Ливерпуль
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Утрехт
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Наполи
0 : 0
Утрехт
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
0
Утрехт
0
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур