Адам Сарота
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
Ливерпуль
0 : 0
Утрехт
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ливерпуль
0
Утрехт
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Утрехт
1 : 1
Стяуа
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Утрехт
1
Стяуа
1
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Наполи
0 : 0
Утрехт
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
0
Утрехт
0
был в запасе