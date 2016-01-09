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ЧГК
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Мартин Вулфорд
№16
Полузащитник
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Команда
Гримсби Таун
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала