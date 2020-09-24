Расмус Фалк-Йенсен
№33
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Возраст
29
Рост
173
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Пяст
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 53'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Копенгаген
3
Пяст
0
минуты: 1' - 53' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Гетеборг
1 : 2
Копенгаген
68'
68'
68'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гетеборг
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд