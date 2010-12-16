Хенрик Тофт
№13
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
Штутгарт
5 : 1
Оденсе
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штутгарт
5
Оденсе
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Оденсе
1 : 1
Хетафе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Оденсе
2 : 0
Янг Бойз
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Оденсе
2
Янг Бойз
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Оденсе
1 : 2
Штутгарт
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Хетафе
2 : 1
Оденсе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
2
Оденсе
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур