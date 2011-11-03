Мохамед Калилу Траоре
№24
Полузащитник
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Команда
Сошо
Возраст
33
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
73'
73'
73'
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
3
Оденсе
2
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
71'
90'
71'
90'
71'
90'
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур