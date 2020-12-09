Даниэль Хег
№5
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Возраст
30
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
был в запасе
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020 01 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
был в запасе