Фред Нелсон
№22
Полузащитник
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Команда
Тирасполь
Возраст
34
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Динамо
0 : 0
Шериф
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
Шериф
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Шериф
1 : 1
АЗ Алкмаар
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
АЗ Алкмаар
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
был в запасе