Артем Хачатуров
№16
Полузащитник
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Команда
Тирасполь
Возраст
28
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
БАТЭ
3 : 1
Шериф
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
БАТЭ
3
Шериф
1
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Шериф
0 : 1
БАТЭ
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
0
БАТЭ
1
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Шериф
2 : 0
Динамо
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
2
Динамо
0
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
АЗ Алкмаар
2 : 1
Шериф
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
2
Шериф
1
был в запасе