Хоби Верхюлст
№16
Вратарь
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Команда
АЗ Алкмаар
Возраст
28
Рост
189
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Наполи
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
1
Наполи
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
АЗ Алкмаар
0 : 0
Реал Сосьедад
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЗ Алкмаар
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Реал Сосьедад
1 : 0
АЗ Алкмаар
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Реал Сосьедад
1
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Наполи
0 : 1
АЗ Алкмаар
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
0
АЗ Алкмаар
1
был в запасе