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Фатош Бечирай
№21
Нападающий
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Команда
Маккаби
Возраст
33
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 88' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 88' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
26'
26'
26'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
26'
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 87' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 87' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур