Ариян Адеми
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Возраст
30
Рост
183
Вес
73
Сыграл три матча за Хорватию, но неофициально. Мог играть за Хорватию, но Ковач не позвал его на ЧМ-14, и он стал выступать за Македонию.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.06.2021 13 июня 2021 вс 19:00
Австрия
3 : 1
Северная Македония
13.06.2021 13 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Австрия
3
Северная Македония
1
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур