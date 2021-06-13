Ариян Адеми №5 Полузащитник Подписаться

Команда Динамо

Возраст 30

Рост 183

Вес 73

Сыграл три матча за Хорватию, но неофициально. Мог играть за Хорватию, но Ковач не позвал его на ЧМ-14, и он стал выступать за Македонию.