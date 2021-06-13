Шиме Врсалько
№2
Защитник
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Команда
Атлетико
Возраст
29
Рост
183
Вес
73
Как-то раз после матча своего «Атлетико» он настолько отвлекся на телефон, что влез в автобус «Севильи». А на ЧМ-2018 фото его лежащего на флаге после полуфинальной игры с Англией заняло четвертое место по красоте снимков AIPS.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
Англия
1 : 0
Хорватия
13.06.2021 13 июня 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Англия
1
Хорватия
0
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур