Шиме Врсалько №2 Защитник Подписаться

Команда Атлетико

Возраст 29

Рост 183

Вес 73

Как-то раз после матча своего «Атлетико» он настолько отвлекся на телефон, что влез в автобус «Севильи». А на ЧМ-2018 фото его лежащего на флаге после полуфинальной игры с Англией заняло четвертое место по красоте снимков AIPS.