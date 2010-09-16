Игор Видакович
№12
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Динамо
2 : 0
Вильярреал
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Вильярреал
0
был в запасе