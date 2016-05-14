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Дарио Крешич
№18
Вратарь
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Команда
Омония
Возраст
37
Рост
196
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Байер
3 : 2
Ингольштадт
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 47'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
3
Ингольштадт
2
минуты: 1' - 47' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Боруссия
2 : 1
Байер
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
2
Байер
1
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Байер
2 : 1
Герта
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2
Герта
1
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
Шальке-04
2 : 3
Байер
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
2
Байер
3
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:30
Байер
3 : 0
Айнтрахт
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3
Айнтрахт
0
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:30
Кельн
0 : 2
Байер
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0
Байер
2
был в запасе
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
Байер
3 : 0
Вольфсбург
01.04.2016
01 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
3
Вольфсбург
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:30
Штутгарт
0 : 2
Байер
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
0
Байер
2
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:30
Байер
1 : 0
Гамбург
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1
Гамбург
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
Аугсбург
3 : 3
Байер
05.03.2016
05 марта 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3
Байер
3
был в запасе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Байер
1 : 4
Вердер
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1
Вердер
4
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:30
Майнц
3 : 1
Байер
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
3
Байер
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
Байер
0 : 1
Боруссия
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
0
Боруссия
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:30
Дармштадт
1 : 2
Байер
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
1
Байер
2
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:30
Байер
0 : 0
Бавария
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
0
Бавария
0
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
Байер
3 : 0
Ганновер-96
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3
Ганновер-96
0
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Байер
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1
Байер
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Ингольштадт
0 : 1
Байер
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ингольштадт
0
Байер
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
Байер
5 : 0
Боруссия
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5
Боруссия
0
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Герта
2 : 1
Байер
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2
Байер
1
был в запасе
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