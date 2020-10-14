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Исмаил Иса
№29
Нападающий
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Команда
Шериф
Возраст
31
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Болгария
0 : 1
Уэльс
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 75' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Болгария
0
Уэльс
1
минуты: 75' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Финляндия
2 : 0
Болгария
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 60'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Финляндия
2
Болгария
0
минуты: 1' - 60' / Лига наций. Лига В, 3 тур
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
был в запасе
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
был в запасе