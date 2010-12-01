Майкл Тавиа
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
Гент
1 : 0
Левски
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Левски
0
был в запасе