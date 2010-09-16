Асен Георгиев
№41
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
27
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Левски
3 : 2
Гент
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Левски
3
Гент
2
был в запасе