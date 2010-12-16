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Сержиньо Грин
№4
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
38
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Левски
1 : 0
Спортинг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Левски
1
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
Гент
1 : 0
Левски
85'
85'
85'
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Левски
2 : 2
Лилль
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Левски
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лилль
1
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Спортинг
5 : 0
Левски
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спортинг
5
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Левски
3 : 2
Гент
85'
85'
85'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
85'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Левски
3
Гент
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур