Эвалдо (Эвалдо дос Сантос)
№6
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Хетафе
3 : 1
Депортиво
24'
24'
24'
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
3
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
50'
64'
50'
64'
50'
64'
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 0
Малага
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
21.12.2012 21 дек. 2012 пт -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:00
Депортиво
0 : 0
Вальядолид
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:00
Сарагоса
5 : 3
Депортиво
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
5
Депортиво
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Мальорка
0
был в запасе
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Сельта
1 : 1
Депортиво
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1
Депортиво
1
был в запасе
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Райо Вальекано
2 : 1
Депортиво
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 48'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 48' / Испания. Примера, 7 тур
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 20:50
Реал
5 : 1
Депортиво
83'
83'
83'
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 20:50
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
5
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
Депортиво
0 : 2
Севилья
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
27.08.2012 27 авг. 2012 пн -:-
Валенсия
3 : 3
Депортиво
27.08.2012 27 авг. 2012 пн -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3
Депортиво
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
Депортиво
2 : 0
Осасуна
17'
17'
17'
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур