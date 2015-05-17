Диого Саломау
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Спортинг
Возраст
32
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 23:00
Депортиво
1 : 1
Вильярреал
02.05.2015 02 мая 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1
Вильярреал
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
Эльче
4 : 0
Депортиво
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4
Депортиво
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:00
Малага
1 : 1
Депортиво
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 28 тур