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Диого Саломау
№17
Нападающий
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Команда
Спортинг
Возраст
32
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.05.2015
02 мая 2015
сб
23:00
Депортиво
1 : 1
Вильярреал
02.05.2015
02 мая 2015
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1
Вильярреал
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
Эльче
4 : 0
Депортиво
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
4
Депортиво
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
Малага
1 : 1
Депортиво
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
1
Депортиво
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 28 тур