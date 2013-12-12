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Андре Сантуш
№28
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Витория Гимараеш
1 : 2
Лион
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Лион
2
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Риека
0 : 0
Витория Гимараеш
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 68'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 68' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Витория Гимараеш
0 : 1
Бетис
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
0
Бетис
1
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Бетис
1 : 0
Витория Гимараеш
32'
32'
32'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бетис
1
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 1
Витория Гимараеш
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лион
1
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур