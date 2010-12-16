Михаэль Ямтфалл
№10
Нападающий
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Команда
Русенборг
Возраст
34
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Арис
2
Русенборг
0
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Русенборг
1 : 2
Атлетико
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
1
Атлетико
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Атлетико
3 : 0
Русенборг
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
3
Русенборг
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
2
Арис
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Байер
4 : 0
Русенборг
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Байер
4
Русенборг
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур