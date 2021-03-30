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Фредрик Мидтсьё
№6
Полузащитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Возраст
27
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 66' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 66' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 1' - 67' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 62'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 1' - 62' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур