Осей Овисау
№29
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Арис
2
Русенборг
0
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
Русенборг
0 : 1
Байер
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
0
Байер
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Атлетико
3 : 0
Русенборг
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
3
Русенборг
0
был в запасе