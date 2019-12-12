Пал-Андре Хелланд
№23
Защитник
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Команда
Русенборг
Возраст
31
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
22'
22'
22'
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
22'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
90'
90'
90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
1
Русенборг
0
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе