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Маркус Хенриксен
№10
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Возраст
28
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига европы квалификация
отбор че-2020
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
был в запасе
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 68' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
минуты: 68' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур