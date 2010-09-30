Эвен Барнли
№33
Вратарь
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Команда
Русенборг
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
2
Арис
1
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Байер
4 : 0
Русенборг
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Байер
4
Русенборг
0
был в запасе