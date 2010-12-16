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Хавито (Франсиско Пераль)
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Арис
2 : 0
Русенборг
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Арис
2
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
Атлетико
2 : 3
Арис
59'
59'
59'
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Атлетико
2
Арис
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Байер
1 : 0
Арис
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
1
Арис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Арис
0 : 0
Байер
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Арис
0
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Русенборг
2 : 1
Арис
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
2
Арис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Арис
1 : 0
Атлетико
59'
59'
59'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Арис
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур