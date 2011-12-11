Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Марио Фернандес
Серхио Рамос
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Игорь Акинфеев
Юрий Жирков
Патрик Шик
Антонио Рюдигер
Гарет Бэйл
Испания
Россия
Бельгия
Украина
Нидерланды
Португалия
Италия
Шотландия
Северная Македония
Англия
Франция
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Крылья Советов
Зенит
Арсенал
Реал
Эвертон
Спартак
Челси
Уфа
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Марио Фернандес
Серхио Рамос
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Криштиану Роналду
Неймар
Лига чемпионов
Panini
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Коке (Серхио Контрерас Пардо)
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Баку
Возраст
38
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
Райо Вальекано
1 : 3
Спортинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1
Спортинг
3
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 2
Валенсия
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1
Валенсия
2
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
Райо Вальекано
4 : 0
Реал Сосьедад
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 0
Райо Вальекано
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 21' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2
Райо Вальекано
0
минуты: 21' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Малага
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2
Малага
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
89'
89'
89'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
89'
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Райо Вальекано
2
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Расинг
1 : 1
Райо Вальекано
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1
Райо Вальекано
1
был в запасе