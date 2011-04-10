Антонио Кальво
№7
Полузащитник
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Команда
Анортосис
Возраст
34
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2
Парма
0
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Парма
1 : 2
Бари
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1
Бари
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
был в запасе
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 14:30
Ювентус
1 : 4
Парма
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 14:30
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Парма
4
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур