Костас Каснаферис
№17
Полузащитник
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Команда
Арис
Возраст
33
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Сити
3
Арис
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арис
0
Манчестер Сити
0
был в запасе