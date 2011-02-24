Никос Лазаридис
№24
Защитник
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Команда
Атромитос
Возраст
41
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Сити
3
Арис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арис
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала