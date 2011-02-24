Нето (Дарси Дольче Нето)
№2
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
43'
43'
43'
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Сити
3
Арис
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
Арис
0 : 0
Манчестер Сити
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 20:00
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арис
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала