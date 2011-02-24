Хуанма (Хуан Мануэль Барреро)
№25
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Арис
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Сити
3
Арис
0
был в запасе