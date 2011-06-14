Александр Низрюхин
№3
Вратарь
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Команда
Возраст
32
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе