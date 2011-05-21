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Коронавирус
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Саид Бутахар
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Сарагоса
1 : 0
Эспаньол
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
21:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сарагоса
11.05.2011
11 мая 2011
ср
21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
2
Сарагоса
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
Сарагоса
1 : 3
Осасуна
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1
Осасуна
3
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
22:00
Сарагоса
1 : 0
Альмерия
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
22:00
минуты: 1' - 54'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 54' / Испания. Примера, 33 тур
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
22:00
Вильярреал
1 : 0
Сарагоса
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Спортинг
0 : 0
Сарагоса
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 25 тур
Спортинг
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:55
Сарагоса
0 : 1
Атлетико
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Эркулес
2 : 1
Сарагоса
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 1
Расинг
40'
37'
40'
37'
40'
37'
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
40'
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1
Расинг
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Малага
1 : 2
Сарагоса
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1
Сарагоса
2
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Сарагоса
1 : 0
Депортиво
38'
38'
38'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
38'
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Эспаньол
4 : 0
Сарагоса
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4
Сарагоса
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Сарагоса
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0
Сарагоса
0
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
21:00
Сарагоса
1 : 3
Реал
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сарагоса
1
Реал
3
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Альмерия
1 : 1
Сарагоса
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1
Сарагоса
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
Сарагоса
0 : 3
Вильярреал
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Вильярреал
3
был в запасе
22.11.2010
22 нояб. 2010
пн
23:00
Хетафе
1 : 1
Сарагоса
22.11.2010
22 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1
Сарагоса
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Сарагоса
1 : 2
Севилья
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1
Севилья
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
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