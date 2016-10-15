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Пабло Армеро
№7
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Удинезе
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0
Лацио
3
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Сассуоло
1 : 0
Удинезе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1
Удинезе
0
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2
Фиорентина
2
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:30
Удинезе
1 : 2
Кьево
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Милан
0 : 1
Удинезе
90'
90'
90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
Рома
4 : 0
Удинезе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4
Удинезе
0
был в запасе